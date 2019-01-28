На 58-м году жизни скончался чемпион мира по конькобежному спорту Данилин

На 58-м году жизни скончался участник Олимпийских игр 1984 года, чемпион мира 1983 года на дистанции 500 метров, четырехкратный чемпион СССР по конькобежному спорту Александр Данилин.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу. Гражданская панихида состоится 30 января в 10:00 на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении Союза конькобежцев России.

Данилин выступал с 1979 по 1999 год. С 1981 по 1985 год — член сборной СССР по конькобежному спорту. Спортсмен обладал самой быстрой стартовой скоростью в мире — пробегал стартовый отрезок (100 м) быстрее всех участников соревнований.

В 1984 году на Олимпийских играх в Югославии Данилин занял 9-е место на дистанции 500 метров.