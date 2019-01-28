Маринин: на ЧЕ в Минске у российских спортивных пар прошло омоложение

Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин поделился впечатлениями от выступления спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — третье.

«Приятно видеть, что довольно молодой дуэт у нас в медалях. У нас в этот раз на чемпионате Европы прошло омоложение в парах. Бойковой и Козловскому, а также ставшим шестыми Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину нет ещё и 20 лет. Но они достойно выступили, а Александра и Дмитрий сумели оставить вне пьедестала сильную итальянскую пару Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Что касается Тарасовой и Морозова, то изначально было ясно, что именно между ними и французами пойдёт борьба за золото. Есть досада от неудачи наших ребят, но я уверен, что выводы из этого они и их тренеры сделают и в дальнейшем будут выступать только лучше», — приводят слова Маринина «Известия».

Тарасова и Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ в Минске