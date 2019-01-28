Гербольдт: не надо связывать неудачи Коляды и Константиновой

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт, входящая в тренерский штаб Александра Самарина, считает, что неудачи подопечных Валентины Чеботарёвой, Михаила Коляды и Станиславы Константиновой, не связаны между собой.

«Станислава Константинова — стабильно нестабильная. Несколько сезонов — и практически нет чистых двух прокатов. Не знаю, что с этим делать, я мало что о ней знаю. Катается она здорово, эмоционально хорошо, за ней приятно наблюдать. Красивая, пластичная, хорошо прыгает. В принципе, нет изъянов. Что ей мешает выходить и делать то, что она умеет? Правда, не знаю.

Критикуют Валентину Чеботарёву. У Михаила Коляды и Константиновой — спортсменов высокого уровня, как считается, — психологические проблемы. Есть мнение, что это уже система и тренер не справляется. Мне кажется, каждый спортсмен индивидуален и не надо связывать неудачи Миши и Стаси, это просто совпадение.

Техника у них прекрасная, они здорово умеют прыгать, вращаться, скользить. Всё у них есть. Просто не умеют собираться. Может, нужен психолог. Может, ещё что-то. Не знаю, что конкретно они делают неправильно, но результат налицо», — приводит слова Гербольдт «Спорт Бизнес Online».