Гербольдт: на Загитову идёт такой прессинг, а она ведь ещё подросток!

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт, входящая в тренерский штаб Александра Самарина, уверена, что олимпийская чемпионка Алина Загитова справится со всеми трудностями.

«Алину, мне кажется, просто замучили. Каждый её шаг под пристальным вниманием. Идёт такой прессинг на неё, а она ведь ещё подросток. Дайте время, и она придёт в себя. Всё получится. Думаю, её тренер Этери Тутберидзе найдёт подход к Алине. Найдёт прежде всего психологически правильный подход.

На предстоящем чемпионате мира в Японии мы можем любую из наших девочек увидеть прежней. Рано всех списывать со счетов. Просто шквал эмоций — то положительных, то отрицательных — мешает. Не каждый взрослый справится с таким давлением, а мы ведь говорим о детской психике. В подростковом возрасте эмоциональный фон очень нестабилен.

Верю, что Алина сможет преодолеть все трудности. Она олимпийская чемпионка. Загитова очень сильная спортсменка, и она ещё сможет свою силу всем показать. Начало сезона у неё было абсолютно прекрасное», — приводит слова Гербольдт «Спорт Бизнес Online».