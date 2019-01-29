Самарин: мы это сделали! Рад, что смог достойно выстоять и гордо держать флаг!

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 в мужском одиночном катании российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков и свою команду за поддержку на первенстве Старого Света в Минске.

«Мы это сделали! Спасибо огромное, любимый Тренер! Спасибо, любимая Команда! Спасибо, любимая Федерация! Спасибо всем, кто болел и переживал, поднимал флаг, кричал слова поддержки, писал и верил в нас! Спасибо, Минск! Я рад, что смог достойно выстоять и гордо держать флаг! Теперь только вперёд!» — написал Самарин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александра Самарина.

Самарин тренируется под руководством Светланы Соколовской, также в команду входят Катарина Гербольдт, Виталий Бутиков и артист ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев.