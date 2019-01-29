Жулин: когда Кацалапов падал, в него как будто выстрелили

Александр Жулин, тренер россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду, подвёл итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске.

«Трудно сказать, что случилось у Никиты, — в него как будто выстрелили, когда он падал. Поэтому сейчас не стоит говорить в сослагательном наклонении, сумели бы они побороться с французами в случае чистого исполнения. Но я бы не стал посыпать голову пеплом — в целом по сезону Вика и Никита выступали хорошо, и на их дальнейшие перспективы я смотрю с оптимизмом. Тем более им удавалось на чемпионате России в Саранске и в финале Гран-при в Ванкувере опередить тех же Степанову с Букиным, которые большие молодцы, что хорошо откатали в Минске и заслуженно выиграли серебро. Но важно то, что и они, и Синицина с Кацалаповым могут в дальнейшем показывать высокие результаты», — приводят слова Жулина «Известия».