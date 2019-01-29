Сборные России взяли две медали в эстафетах на ЧМ по шорт-треку среди юниоров

На чемпионате мира среди юниоров по шорт-треку, который проходил в Монреале (Канада), сборная России завоевала две медали в эстафетах.

В соревнованиях девушек Анна Матвеева, Людмила Козулина, Софья Бойцова и Вера Рассказова стали серебряными призёрами, уступив команде Кореи.

Бронзу в мужской эстафете выиграли Алексей Симакин, Даниил Краснокутский, Константин Ивлиев и Сергей Милованов. Победили китайцы, вторыми стали голландцы.

Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров. Монреаль, Канада

Эстафета. 3000 м. Мужчины

1. Китай – 3.58,501.

2. Нидерланды – 3.58,570.

3. Россия – 3.58,602.

Эстафета. 3000 м. Женщины

1. Корея – 4.14,699.

2. Россия – 4.15,361.

3. Италия – 4.15,553.

Фото доступно в «твиттере» Союза конькобежцев России.