Ростовцев: в Северную Америку едут лишь те, у кого визы есть. Так быть не должно

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев ответил на вопрос о том, рискуют ли спортсмены испытывать сложности в физическом состоянии на чемпионате мира после двух североамериканских этапов Кубка мира. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля. Чемпионат мира состоится в Эстерсунде (Швеция) 7-17 марта.

«Думаю, ничем не рискуют. Европейцы точно — для наших ребят же, например, обычное дело прилететь из Сибири в Европу с разницей во времени часов в шесть. А здесь примерно такая же ситуация. День-два акклиматизации и поехали. Хотя для нас, наверное, это дополнительная нагрузка. Но для тех, кто живёт в Европе, повторюсь, ничего страшного. Больше ажиотажа вокруг этого вопроса», — цитирует Ростовцева «Команда России».

В состав сборной России на этапы в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин; Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

На сборе в Риднау останутся Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семён Сучилов, Антон Бабиков; Екатерина Юлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.



«Очень сомневаюсь, что в данном случае решение принималось исходя из того, кто где готовился и как будет оптимально подводиться к чемпионату мира. По тому, что я читал в СМИ, выходит, что в Северную Америку едут те, у кого есть визы — а спортивная составляющая здесь на втором плане. Так, конечно, быть не должно», — сказал Ростовцев.