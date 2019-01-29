Артемьев победил Накамуру на шахматном турнире в Гибралтаре

Россиянин Владислав Артемьев победил американца Хикару Накамурой в седьмом туре шахматного турнира в Гибралтаре. Никита Витюгов обыграл представителя Казахстана Рината Джумабаева.

Екатерина Лагно проиграла американцу Уэсли Со, Валентина Гунина одержала победу над испанцем Рубеном Моралесом Вальхондо.

Артемьев, набравший 6 очков, является лидером соревнований. В активе Витюгова 5,5 балла.

В декабре 2018 года 20-летний россиянин Владислав Артемьев стал чемпионом Европы по блицу среди мужчин, выиграв соревнования в Скопье (Македония). В турнире приняли участие более трёхсот шахматистов, которые сыграли 12 сдвоенных туров.

Турнир в Гибралтаре проходит в 10 туров по швейцарской системе и завершится 31 января.