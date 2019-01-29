46-летний Касаи не вошёл в состав сборной Японии на ЧМ по лыжным видам спорта

Легендарный прыгун на лыжах с трамплина, трёхкратный призёр Олимпийских игр 46-летний Нориаки Касаи не вошёл в состав сборной Японии на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта, сообщает NHK. Причиной стали его слабые результаты в сезоне.

Касаи принимал участие в восьми зимних Олимпийских играх подряд. С 1989 по 2017 год он стартовал на 13 чемпионатах мира. Нориаки является рекордсменом по количеству стартов на этапах Кубка мира (более 550).

«Мне очень жаль, что серия моих выступлений будет прервана. Но у меня было ощущение, что так и случится. В этом сезоне я прыгал недостаточно хорошо», — сказал Касаи.

В общем зачёте Кубка мира Нориаки занимает лишь 38-е место.