Давидова: не думаю, что после успеха в Антхольце начну постоянно стрелять чисто

Чешская биатлонистка Маркета Давидова оценила прогресс в стрельбе, которого ей удалось добиться на этапе Кубка мира в Антхольце. Она выиграла спринтерскую гонку и стала второй в масс-старте.

«Я не делала ничего особенного. Да, в Антхольце со стрельбой всё было хорошо, но в следующий раз у меня могут возникнуть проблемы. Не думаю, что дальше буду стрелять только на ноль. Главное — я стала больше верить в себя. Это помогает на тренировках и в гонках.

В Антхольце была неделя мечты. Прошедший этап сложился просто потрясающе для меня. Теперь мне нужно сдавать экзамены, придётся учить всё утро", — приводит слова Давидовой Idnes.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира состоятся в Северной Америке. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.