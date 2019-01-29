Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Барнашов: Логинов должен остаться в тройке сильнейших в общем зачёте Кубка мира

Барнашов: Логинов должен остаться в тройке сильнейших в общем зачёте Кубка мира
Другие / Биатлон

Олимпийский чемпион Владимир Барнашов предположил, что российский биатлонист Александр Логинов останется в топ-3 общего зачёта Кубка мира.

«Он должен остаться в тройке сильнейших. Вокруг Саши в последнее время было слишком много негатива, но сейчас ажиотаж поутих, что должно пойти Логинову на пользу. К тому же у него будет время набрать форму и привести себя в порядок. Уверен, на североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова.

Тренеры аккуратно подойдут к этому вопросу и будут адекватно нагружать Гараничева и Логинова. Понятно, что Евгений и Александр не побегут все гонки как в Северной Америке, так и в Беларуси на чемпионате Европы. Предположим, на грядущих этапах Кубка мира в индивидуалках и эстафетах мы их не увидим. А вот в менее затяжных гонках оба вполне могут принять участие и набрать важные очки», — цитирует Барнашова «RT на русском».

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

Тренер: Логинов — уникум. Он будет стабильно обыгрывать Бё и Фуркада
Барнашов: немного помогла немка, но заслуг Юрловой-Перхт это не умаляет
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент