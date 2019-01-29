Барнашов: Логинов должен остаться в тройке сильнейших в общем зачёте Кубка мира

Олимпийский чемпион Владимир Барнашов предположил, что российский биатлонист Александр Логинов останется в топ-3 общего зачёта Кубка мира.

«Он должен остаться в тройке сильнейших. Вокруг Саши в последнее время было слишком много негатива, но сейчас ажиотаж поутих, что должно пойти Логинову на пользу. К тому же у него будет время набрать форму и привести себя в порядок. Уверен, на североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова.



Тренеры аккуратно подойдут к этому вопросу и будут адекватно нагружать Гараничева и Логинова. Понятно, что Евгений и Александр не побегут все гонки как в Северной Америке, так и в Беларуси на чемпионате Европы. Предположим, на грядущих этапах Кубка мира в индивидуалках и эстафетах мы их не увидим. А вот в менее затяжных гонках оба вполне могут принять участие и набрать важные очки», — цитирует Барнашова «RT на русском».

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

Тренер: Логинов — уникум. Он будет стабильно обыгрывать Бё и Фуркада