Истомин: иностранные тренеры восхищались, как технично едет Латыпов

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин отметил работу норвежских спортсменов над техникой. Лидером общего зачёта Кубка мира является норвежец Йоханнес Бё.

«Норвежцы в принципе хороши. Не только Йоханнес. Просто он – яркий пример. Норвежцы очень много времени посвящают техническим тренировкам. У нас принято создавать какую-то модель движения и пытаться наложить её на каждого. У них же ориентировочно с 12 лет идёт работа над технической составляющей. Это важнейший момент, поскольку экономичная техника – это залог успеха.



У тебя может быть огромный потенциал, но, если ты используешь не те мышцы и не те движения – будешь стрелять в молоко. Вот в Поклюке Эдик Латыпов был очень хорош. Иностранные тренеры за неделю до старта подходили и восхищались тем, насколько технично он идёт. Но в Словении он так сильно хотел проявить себя, накрутил – и на стрессе у него ничего не получилось. Вся техника посыпалась, всплыли старые ошибки. Но ничего страшного, это поправимо», — цитирует Истомина «Спорт-экспресс».

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Кэнморе (Канада) с 7 по 11 февраля.