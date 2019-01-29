Барнашов: российские биатлонисты выглядят разобранными

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов оценил выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира Антхольце (Италия). Россияне не заняли ни одного призового места.

«Ребята выглядят разобранными и не способны бегать так, как бегали на декабрьских этапах и в Оберхофе. На это может быть очень много причин. Чтобы выявить главные, необходимо знать, какую работу биатлонисты выполняли в последнее время. Факт, что россияне далеки от лучшей формы.

До первенства планеты ещё два месяца, а первые три этапа Кубка мира в новом году, как правило, получались для нашей команды ударными, особенно в Рупольдинге и Антхольце. Там мы всегда демонстрировали отличные результаты. Так что вряд ли можно говорить о запланированном спаде. Скорее речь идёт о допущенных во время летней или осенней работы промахах. Но времени до чемпионата мира достаточно, и эти ошибки ещё можно исправить», — цитирует Барнашова «RT на русском».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде 7-17 марта.