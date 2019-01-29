Воевода дисквалифицирован на 2 года за допинговые нарушения на ОИ в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала на два года бобслеиста Алексея Воеводу за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 декабря 2018 года.



«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», — сообщил представитель РУСАДА в интервью ТАСС.



Воевода может подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.



16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина.



На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четвёрок. После Олимпиады 2014 года они завершили карьеру. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до конца дисквалификации