Барнашов: помешать Бё победить в общем зачёте Кубка мира может разве что травма

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов предположил, что выиграть «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне норвежцу Йоханнесу Бё может помешать только повреждение.

«Вероятность победы Йоханнеса крайне высока. Помешать ему может разве что травма. Дай бог, чтобы этого не произошло. Сейчас Бё организовал себе такой отрыв в тотале, что соперничать с ним практически нереально. Возможно, мы ещё и станем свидетелями небольшого спада его результатов на фоне подготовки к чемпионату мира. Но, думаю, никто не сомневается, что в Эстерсунд Йоханнес приедет в отличной форме.

Мы привыкли к тому, что Мартен всегда первый. Представьте, если бы в России появился биатлонист, который бы регулярно забегал в топ-5 и шёл в первой тройке тотала. Думаю, мы бы были довольны его результатами. Фуркад всё-таки не робот, а человек. Тот же Уле-Эйнар Бьорндален казался вечным и непобедимым, но и его время прошло.



На уровне того же Йоханнеса Бё Мартен бегать не будет. Но собраться на один крупный турнир, например чемпионат мира, француз точно в состоянии, всё-таки он обладает колоссальным опытом», — цитирует Барнашова «RT на русском».

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