Самодурова: я стараюсь брать пример с Фуркада

Российская фигуристка Софья Самодурова, ставшая победительницей чемпионата Европы в Минске, рассказала, с каким настроем отправлялась на эти соревнования.

«Я ехала в Минск не за золотой медалью, а для того, чтобы чисто исполнить прокаты. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям в обеих программах я и смогла стать чемпионкой. Но когда сезон начинался, я не верила, что поднимусь на такие высоты. Первый старт – на Lombardia Trophy – оказался неудачным.



Справиться с психологическим давлением мне удалось на удивление спокойно. И сейчас до конца не понимаю, что стала чемпионкой Европы. Хотя золотую медаль я даже пробовала на зуб. Какая она на вкус? Золотая», — цитирует Самодурову «Вечерний Санкт-Петербург».

Софья также объяснила, почему считает своим кумиром французского биатлониста Мартена Фуркада.



«Наверное, из-за его стабильно высоких результатов. И я стараюсь брать с него пример. Ещё он симпатичный. Мечтаю с ним встретиться. Хотя стрелять из винтовки мне ещё не доводилось.



Кроме того нравится Хавьер Фернандес – своим артистизмом. Жаль, что он завершил карьеру. Его как спортсмена нам будет не хватать – и фигуристам, и болельщикам», — сказала Самодурова.