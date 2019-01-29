Российские биатлонисты стали восьмыми в эстафете на юношеском чемпионате мира

В Осрблье (Словакия) продолжается юношеский чемпионат мира по биатлону. В эстафетной гонке у юношей победу одержала сборная Германии. Серебро завоевали словенцы. Третий результат продемонстрировали итальянцы.
Сборная России в составе Ильдана Бакиева, Артемия Хасанкаева и Евгения Емерхонова заняла восьмое место.
Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Осрблье, Словакия
Эстафета. Юноши
1. Германия (Хендрик Рудольф, Дариус Филипп Лодль, Ханс Кёлльнер) — 1:01.50,6 (0+5).
2. Словения (Антон Видмар, Ловро Планко, Алекс Цизар) — +40,9 (1+9).
3. Италия (Якопо Леонезио, Томмасо Джакомель, Дидье Биона) — +41,3 (0+5).
8. Россия (Ильдан Бакиев, Артемий Хасанкаев, Евгений Емерхонов) — +2.34,3 (1+9).
Сегодня, 29 января, в Осрблье также состоится эстафета у девушек.
Лобастов, ранее выступавший за РФ, завоевал серебро юниорского ЧМ, Томшин — 23-й