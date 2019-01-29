Ганус: к РУСАДА относятся по-партнёрски. Нам доверяют даже американцы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о позитивных изменениях в отношении к организации.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнёрски. Нам доверяют даже американцы — мы тестировали их в прошлом году. В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг — передали базу. Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября. Я знаю многих критиков, и один из них был у нас на международной конференции, руководитель голландского агентства, и он привел примёр, что многие страны работают и выполняют условия ВАДА, находясь в разных условиях. У нас условий сейчас более чем достаточно.

Доклад Макларена? Я отношусь серьёзно к этому. Когда мы пытаемся всё анализировать, надо понимать, что доклад Макларена — это доклад специалиста, который действовал со стороны ВАДА. Когда Макларен выпустил свой доклад, указал на нарушения, то международные федерации должны были вести свои расследования по отдельным спортсменам, на основании доклада федерации обязаны были провести проверки, и я вас уверяю, что этот процесс не закончен.

Я призываю руководство новой Московской лаборатории оказывать необходимое содействие. Давай уйдём раз и навсегда от иллюзий. У нас уже были иллюзии по Олимпиаде, а в итоге не мы спортсменов отбирали на Игры, а их приглашали", — цитирует Гануса «РИА Новости».

Исполком ВАДА 20 сентября 2018 года восстановил РУСАДА в правах. На минувшей неделе стало известно, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранён.