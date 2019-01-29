Степанова: надеюсь, мой костюм в показательном номере не выглядел пошлым

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, завоевавшие серебро в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске (Беларусь), оценили наряд, в котором партнёрша выступила в показательном номере.

«Мы хотели, чтобы это был костюм сексуально-эротический, немножко вызывающий», — приводит слова Букина «Советский спорт».



«Я очень надеюсь, что он не выглядел пошлым. Мы ещё потом сами посмотрим, как это выглядело. Просто у нас нет возможности посмотреть костюмы при таком свете, как арене. Мы смотрим на них при обычном освещении. Так что, может быть, что-то изменим, но если было классно, то оставим», — сказала Степанова.

Фото: РИА Новости

Золото чемпионата Европы выиграли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.