Ганус: РУСАДА не имеет никакого отношения к Московской лаборатории

Президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация не имеет никакого отношения к Московской антидопинговой лаборатории.



«Проблемы и вопросы, которые существуют, – это проблемы, которые имеют отношение к российской антидопинговой системе. Ядро – РУСАДА. Хочу подчеркнуть, что РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Мы работаем с 15 лабораториями в мире.



Я надеюсь, и мы сделаем всё для того, чтобы наши спортсмены выехали на эту Олимпиаду. Ещё одна Олимпиада в таком режиме невозможна. Россия должна участвовать. Но я беспокоюсь о том, что уже отбор на Игры идёт, так что надо сделать всё, чтобы обеспечить допуск команды в полном составе», — цитирует Гануса «Р-Спорт».

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