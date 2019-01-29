Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева пропустят этап Кубка мира в Лахти

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов, Александр Большунов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева пропустят этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 9 по 10 февраля.

«Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева пропустят ближайший этап Кубка мира. Это связано с их подготовкой к предстоящему чемпионату мира. Состав сборной на следующий этап Кубка мира в Италии будет известен позднее. Но рассчитываем, что наши лидеры в нём примут участие», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В рамках этапа в Лахти пройдут индивидуальный спринт свободным стилем и командный спринт классическим стилем.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.