Определён состав сборной Норвегии по биатлону на этапы КМ в Канаде и США

Определился состав сборной Норвегии на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Северной Америке, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Норвегии. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.
Биатлон. Кубок мира. Состав сборной Норвегии на этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити
Женщины
Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Мужчины
Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунд.
Расписание стартов в Кэнморе
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.