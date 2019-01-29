Определён состав сборной Норвегии по биатлону на этапы КМ в Канаде и США

Определился состав сборной Норвегии на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Северной Америке, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Норвегии. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.

Биатлон. Кубок мира. Состав сборной Норвегии на этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити

Женщины

Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Мужчины

Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунд.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.