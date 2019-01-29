Призёр Олимпиады-2004 тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России Александр Петров сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

«Международная федерация тяжёлой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличён в нарушении антидопинговых правил», — цитирует Петрова ТАСС.



33-летний Аккаев дисквалифицирован с 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет лишил Аккаева бронзовой медали Игр-2008 в Пекине в категории до 94 кг после того, как в его допинг-пробе было найден оралтуринабол. В январе 2017 года спортсмен был временно отстранён, так как в его допинг-пробе, взятой перед Играми-2012, было обнаружено то же вещество.

Аккаев является серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах.