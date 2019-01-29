Россиянки стали седьмыми в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону

В Осрблье (Словакия) продолжается юношеский чемпионат мира по биатлону. В эстафетной гонке у девушек победу одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали немки. Третий результат продемонстрировали француженки.

Сборная России в составе Амины Ивановой, Ксении Шнейдер и Анастасии Батмановой заняла седьмое место.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Эстафета. Девушки

1. Норвегия (Марен Баккен, Марте Моллер, Анне де Беше) — 57.19,2 (0+3).

2. Германия (Лиза Мария Шпарк, Марайке Браун, Ханна-Микелле Херманн) — +17,7 (0+3).

3. Франция (Лаура Боко, Колин Пастьё, Паула Боте) — +1.25,4 (0+6)...

7. Россия (Амина Иванова, Ксения Шнейдер, Анастасия Батманова) — +2.40,7 (2+6).

Ранее в эстафете у юношей сборная России стала восьмой.