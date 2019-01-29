Илюмжинов: удивительно, что Крамник решил уйти в расцвете сил

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение российского гроссмейстера Владимира Крамника завершить профессиональную карьеру в 43 года.



«То, что он ушёл, — это удивительно, он в расцвете сил. Мы помним Василия Смыслова, который играл до глубокой старости, Виктор Корчной играл на Всемирной шахматной олимпиаде до 80 лет. Но Крамник решил по-другому, видимо, по-другому видит своё будущее.



Он действительно выдающийся чемпион. Как президент ФИДЕ, я неоднократно к нему обращался, чтобы он встретился с юными шахматистами, и он никогда не отказывался. Всю жизнь он доказывает преданность шахматам. Он останется выдающимся шахматистом, и думаю, что он будет и дальше популяризировать игру. Где бы он ни был, я всегда готов быть рядом и помогать ему», — цитирует Илюмжинова 360tv.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник завершил карьеру