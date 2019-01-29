Российский фигурист, выступающий за Хорватию, намерен выступить на Играх-2022

Российский фигурист Антонио Лауделино Соуза-Кордейру, который сейчас выступает за Хорватию, заявил, что нацелен попасть на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

25-летний спортсмен родился в Москве в интернациональной семье. Его мама русская, а отец — португалец. Сам Соуза-Кордейру сначала выступал за Россию, но затем стал защищать цвета хорватской сборной.

«Каково было тренироваться под руководством Нины Мозер? Отлично. Тем более, когда у тебя очень сильные спарринг-партнёры, ты всегда видишь, к чему стремиться. Рядом с такими спортсменами ты обязательно будешь расти. У неё тренировочный процесс на высоком уровне.

Сейчас продолжаю общаться с бывшим тренером. Я занимаюсь на том же катке, просто с другой партнёршей и в качестве представителя другой страны. Тем не менее Нина Михайловна часто помогает советами.

С моим нынешним тренером Дмитрием Савиным очень приятно работать. У него всегда всё распланировано. Он спокоен и способен подбодрить нас в нужный момент. С Савиным очень приятно общаться. Ты всегда знаешь, что у тебя есть тренер, который поможет в любой ситуации», — цитирует Соуза-Кордейру «RT на русском».