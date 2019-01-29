Линдстрём вошёл в состав сборной Швеции на ЧМ-2019

Сборная Швеции по биатлону объявила состав на домашний чемпионат мира—2019.

В заявку вошёл Фредрик Линдстрём, который пропустил большую часть сезона из-за мононуклеоза, сообщает издание Sport Expressen.



Состав сборной Швеции:

Женщины: Ханна Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эмма Нильссон и ещё одна спортсменка по итогам североамериканских этапов Кубка мира.



Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилома, Пепп Фемлинг, Торстейн Стенерсен, Фредрик Линдстрём.

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта. Перед ним состоятся североамериканские этапы Кубка мира. Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.