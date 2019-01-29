СБР и РУСАДА отправили в IBU отчёт о борьбе с допингом

Союз биатлонистов России и Российское антидопинговое агентство отправили в Международный союз биатлонистов (IBU) отчёт об антидопинговых мероприятиях в рамках реализации дорожной карты по восстановлению международного статуса СБР.



«Мы отправили в IBU отчёт о нашей текущей совместной антидопинговой деятельности и планах на ближайшее будущее. СБР должен разработать собственную антидопинговую стратегию, РУСАДА же со своей стороны всю необходимую информацию Союзу биатлонистов России предоставило.

В частности, все биатлонисты, принимающие участие в национальных соревнованиях, будут обязаны пройти антидопинговый курс. РУСАДА подготовила образовательные программы для биатлонистов, распределённых по целевым группам.

Согласно критериям, необходимо провести вместе с СБР и IBU большой антидопинговый семинар. Планируется, что он пройдёт в марте в Тюмени, но для его успешного проведения Союзу биатлонистов России ещё немало нужно сделать», — цитирует заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую ТАСС.