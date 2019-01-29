Куклина — о тренировке с дочерью: подрастает серьёзная конкуренция

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала, как проводит тренировки с маленькой дочерью.

«На старт! Внимание! Марш! Тренировки проходят навеселе. Подрастает серьёзная конкуренция», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Напомним, Куклина отправится в составе сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

Полностью заявка российской сборной выглядит следующим образом:



мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;



женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не поедет на североамериканские этапы Кубка мира. С командой будут работать тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозёров.