Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен впервые стал отцом

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен впервые стал отцом.



Супруга биатлониста Саманта Скугранд родила сына, о чём сообщила в своём «инстаграме».



«Величайший день в нашей жизни! Как же мы долго тебя ждали», – написала Скугранд.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Саманты Скугранд.

Свендсен завершил карьеру в 2018 году. С четырьмя золотыми наградами ОИ он также является 12-кратным чемпионом мира и победителем Кубка мира, а также четвёртым в истории биатлонистом, которому удалось выиграть 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин (после Александра Тихонова, Франка Люка и Уле-Эйнара Бьорндалена), и вторым биатлонистом после Бьорндалена, которому удалось выиграть медали во всех дисциплинах ЧМ.