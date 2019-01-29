Песков: Крамник — величайший шахматист России

Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение гроссмейстера Владимира Крамника завершить карьеру.

«Вклад Крамника в международные и российские шахматы трудно переоценить. Это величайший шахматист России. Российские шахматисты признательны Крамнику за его вклад в воспитание юных шахматистов — то, что он делает в рамках «Сириуса», в рамках школы Крамника. Это очень здорово. Надеемся, что, несмотря на завершение профессиональной карьеры, он не будет терять интерес к подрастающему поколению», — цитирует Пескова сайт телеканала «360».

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006 году титулы чемпиона мира были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова. В 2007 году уступил шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.