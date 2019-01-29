Гербольдт: сейчас Медведеву и Загитову нужно оставить в покое

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт отметила вклад Евгении Медведевой в развитие нового поколения российских фигуристок и призвала общественность снисходительнее относиться как к ней, так и к Алине Загитовой.

«Не нам решать, кто поедет на чемпионат мира по фигурному катанию от России, думаю, будут рассматриваться все варианты. Женя была запасной на чемпионате Европы. В любом случае, эта девушка заслуживает уважения, включение в состав может быть для неё своеобразным бонусом. Женя много лет была лидером, все девочки, которые сейчас на ведущих ролях, появились в том числе благодаря ей.

Столько всего за этот год навалилось на Женю и Алину Загитову. Сейчас девчонок просто нужно оставить в покое", — цитирует слова Гербольдт «Советский спорт».