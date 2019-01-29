25-летняя немецкая биатлонистка Кнолль завершила карьеру

25-летняя немецкая биатлонистка Анника Кнолль объявила о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня с тяжёлым сердцем вынуждена сообщить, что заканчиваю карьеру. К сожалению, здоровье больше не позволяет выступать в полную силу и достигать вершин. Не могу больше мириться с постоянной борьбой со своим телом, поэтому решила, что пришло время закончить биатлонную главу жизни», — написала биатлонистка на своей странице в «Фейсбуке».



25-летняя Анника Кнолль — трёхкратный призёр чемпионатов Европы (две серебряные медали, одна бронзовая) и двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Её лучший результат в Кубке мира по биатлону — 34-е место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в 2015 году.