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25-летняя немецкая биатлонистка Кнолль завершила карьеру

25-летняя немецкая биатлонистка Кнолль завершила карьеру
Другие / Биатлон

25-летняя немецкая биатлонистка Анника Кнолль объявила о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня с тяжёлым сердцем вынуждена сообщить, что заканчиваю карьеру. К сожалению, здоровье больше не позволяет выступать в полную силу и достигать вершин. Не могу больше мириться с постоянной борьбой со своим телом, поэтому решила, что пришло время закончить биатлонную главу жизни», — написала биатлонистка на своей странице в «Фейсбуке».

25-летняя Анника Кнолль — трёхкратный призёр чемпионатов Европы (две серебряные медали, одна бронзовая) и двукратный бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Её лучший результат в Кубке мира по биатлону — 34-е место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в 2015 году.

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