Ромашина — о фото с дочерью: у кого какие игрушки в детстве, а у нас медали ОИ

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, как её дочь играет с олимпийскими медалями.



«У кого какие игрушки в детстве, а у нас олимпийские медали», — написала Ромашина в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Светланы Ромашиной.

Ромашина, помимо наград ОИ, является 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. После Олимпиады-2016 она взяла паузу в карьере, чтобы родить ребёнка. Дочь родилась в ноябре 2017 года. В 2018-м Ромашина сообщала о намерении вернуться к соревнованиям весной 2019 года.

Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (2009—2012 и с 2015-го) и со Светланой Колесниченко (2013—2014), а также соло и в группе.