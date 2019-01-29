«Лада» разгромила «Университет» в женской Суперлиге по гандболу

Тольяттинская «Лада» обыграла ижевский «Университет» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 35:18 в пользу хозяев.



«Лада» одержала 15-ю победу в 16 матчах женской Суперлиги и занимает второе место. «Университет» потерпел 10-е поражение в 16 играх и идёт седьмым.

В следующем туре «Лада» 14 февраля примет на своей площадке «Астраханочку», а «Университет» 12 февраля сыграет в гостях с «Лучом».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Лада» (Тольятти) — «Университет» (Ижевск) — 35:18 (15:19).



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон». «Лада» по итогам прошлого сезона стала серебряным призёром.