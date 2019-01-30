Маматов: важно, чтобы Логинов ни на кого не обращал внимания по ходу гонок

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов выразил мнение, почему в составе сборной России по биатлону только Александр Логинов способен бороться за медали чемпионата мира.

«Ещё два года назад у нас была целая плеяда молодых биатлонистов: Елисеев, Цветков, Бабиков. Мы думали, что вот Шипулину в помощь, будут всех разносить. Оказалось, что это не так. Они уставали, но их всё равно заявляли на гонки. Говорили, что биатлонисты сами хотели бежать, потому что хорошо себя чувствовали. Но у спортсменов всегда так, а усталость накапливается постепенно. Ребят надо было потихоньку накатывать между стартами. Сейчас их как раз не хватает. Один самостоятельно готовился к сезону, второй не потянул, третий в расстроенных чувствах. Больше думает о доме, чем о деле. Получилась семейная команда, которая не всегда заряжена на 100 процентов. Логинов отдувается за всех, а остальные только пытаются. Не всё получается.

Логинову надо немного отдохнуть. Но он остался не просто тренироваться, а пройти период реакклиматизации, который наступает чуть позже. Сборная России приехала в Антхольц и сразу начала выступать. Из-за этого супервосстановление сдвигается на неделю-полторы. Тогда только появляются результаты в среднегорье. Или когда спускаешься оттуда вниз. Логинов, видимо, это учёл.

Александра мы всегда считали достойным кандидатом в сборную России. Важно, чтобы он ни на кого не обращал внимания по ходу гонок. Если Логинов будет тянуться за Фуркадом или Бё, в их темпе подходить на огневой рубеж, – вот этого лучше избежать", – цитирует Маматова «Спорт День за Днём».