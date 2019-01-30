Слуцкая: все желают Загитовой поражения? Никому ничего плохого никогда не желала

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поздравила Софью Самодурову в победой на чемпионате Европы в Минске.



«Рабочие моменты никто не отменял! В перерывах между встречами успеваю дать интервью для Пятого канала. Говорили об итогах чемпионата Европы. О Софье Самодуровой, которая стремительно ворвалась на чемпионскую позицию. Уверенно, чисто, красиво и изящно завоевала титул сильнейшей! Рада за нее. Теперь очень жду чемпионат мира! Будет очень интересно!» – написала Слуцкая в своём «инстаграме».

В комментариях к посту один из болельщиков написал, что Слуцкая рада любой победительнице, лишь бы это была не Алина Загитова, и заявил, что все эксперты желают Загитовой поражения.

«Я рада за Софью. На этих стартах она показала себя и выиграла. А что здесь такого? Говорили о победителе. Ни про кого другого вообще разговора не было. И в своём тексте вроде никому ничего плохого никогда не желала», – ответила Слуцкая.