Непомнящий: считаю, что Крамник входит в топ-5 лучших шахматистов XX и XXI века

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал решение Владимира Крамника завершить профессиональную карьеру в 43 года.

«Для меня новость стала шокирующей и обескураживающей. Конечно, Владимир Борисович заводил разговоры о завершении карьеры. Он пытался найти круглые цифры, говорил, что закончит в 40 лет, но всё же продолжал играть на крупных турнирах и показывал высокий уровень. И вот он решил закончить после Вейк-ан-Зее.

Мне, как его болельщику и человеку, сыгравшему с ним достаточно много партий, обидно, что у него не получилось уйти на мажорной ноте. В Нидерландах у него многое не получилось, но, видимо, он принял это решение заранее и уже не стал его менять.

Считаю, что Крамник входит в топ-5 сильнейших шахматистов XX и XXI века. Здесь у меня даже нет сомнений», — приводят слова Непомнящего «Известия».

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006 году титулы чемпиона мира были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова. В 2007 году уступил шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.