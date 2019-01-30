Федосеев: будем надеяться, что Крамник сделал заявление на эмоциях и передумает

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев прокомментировал решение Владимира Крамника завершить профессиональную карьеру в 43 года.

«У меня было две партии с Владимиром Борисовичем, и обе памятные. В Вейк-ан-Зее он выиграл у меня в блестящем стиле, я был в восторге от многих его решений и той игры, которую он показал. Также я хорошо помню, как мы встретились с ним на моём первом супертурнире в Дортмунде, где я выиграл черными фигурами. Мне было приятно обыграть такого великого гроссмейстера.

Будем надеяться, что он сделал это заявление на эмоциях, после неудачной игры в Голландии, и ещё передумает. Если же его решение окончательное, то шахматному миру будет очень его не хватать. Он всегда был очень ярким шахматистом, много рисковал, особенно в последние годы. Даже на турнире претендентов-2018 в Берлине он выдал несколько выдающихся партий, но на длинную дистанцию сил у него не хватило», — приводят слова Федосеева «Известия».

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006 году титулы чемпиона мира были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова. В 2007 году уступил шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.