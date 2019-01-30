Мошкова выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону в Красноярске

Представительница ХМАО-Югры Екатерина Мошкова выиграла спринтерскую гонку в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Красноярске. Второе место заняла Кристина Резцова. Третий результат продемонстрировала Тамара Воронина.
Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Красноярск
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) — 22.22,5 (1).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +17,2 (2).
3. Тамара Воронина (Свердловская область) — +37,3 (2).
Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).
На третьем этапе Кубка России — «Ижевской винтовке» — спринтерские гонки выиграли Елизавета Каплина и Светлана Миронова.
Спасибо просто за интригу. За что надо благодарить сборную России
Новый провал, новая гонка вдалеке от высоких мест. Но сказать «спасибо» женской сборной России по биатлону есть за что.