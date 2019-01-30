Логинов опубликовал фото с тренировки в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов в своём «инстаграме» опубликовал фото из Антхольца (Италия), где он готовится к североамериканским этапам Кубка мира. Здесь же прошёл шестой этап Кубка мира, на котором лидер сборной России не сумел занять ни одного призового места.

Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля. В общем зачёте Кубка мира Логинов по итогам соревнований в Антхольце опустился на третью строчку. Лидирует норвежец Йоханнес Бё. Вторую позицию занял действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.