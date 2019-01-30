ОКР поддержал намерение Казани побороться за право принять Европейские игры—2023

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поддержал намерение Казани побороться за право принять Европейские игры 2023 года. Ранее межведомственная комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований поддержала ряд заявок, включая казанскую.

«Свою заявку на проведение следующих Европейских игр выдвинула Казань. Олимпийский комитет России со своей стороны всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки. Будем работать в этом направлении с оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а столица республики готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы.



Европейские игры сейчас становятся всё более значимым событием в европейском олимпийском движении, набирают популярность. По сути, это второе по значимости комплексное олимпийское соревнование на континенте. И его проведение в России в 2023 году, с учётом того, что Европейские игры в целом ряде дисциплин являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов, ведь поддержка болельщиков имеет огромное значение. А болеть в Казани умеют. Так что сегодняшнее решение Комиссии считаю правильным и важным», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

В 2019 году Европейские игры пройдут в Минске (Беларусь).