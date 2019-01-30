Шипулин принял участие в обсуждении строительства комплекса в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие во встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым. Стороны обсудили предстоящее строительство многофункционального лыжного комплекса в Екатеринбурге.

«Провели ключевую встречу в рабочей поездке по Свердловской области! Губернатор — Евгений Владимирович — полностью поддержал все наши предложения по развитию биатлона в регионе!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Фото со встречи доступны в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Драчёв также отметил, что в Новоуральске лыжная трасса и стрельбище могут использоваться для проведения сборов.

Ранее Антон Шипулин, завершивший карьеру, сообщил, что будет участвовать в праймериз «Единой России».