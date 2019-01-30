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Драчёв: Урал остаётся основной базой для воспитания талантливых биатлонистов

Драчёв: Урал остаётся основной базой для воспитания талантливых биатлонистов
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым отметил важность создания в Екатеринбурге многофункционального спортивного центра.

«Урал был и остаётся основной базой для воспитания талантливых биатлонистов и лыжников. У вас динамично развивающийся регион и здорово, что находите время и ресурсы для поддержки спорта. Биатлон действительно сегодня один из любимых болельщиками видов спорта. Это, конечно, связано с успехами наших биатлонистов, в том числе уральцев. Но сборная команда – это лишь вершина, основные силы мы, конечно, должны направлять на развитие биатлона в регионах»,— цитирует Драчёва «Коммерсант».

«Один из приоритетов развития региона – формирование здорового образа жизни, воспитание здорового спортивного поколения. В сотрудничестве с вашими коллегами Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным мы разработали план по развитию биатлона в Свердловской области»,— сказал Куйвашев.

Шипулин принял участие в обсуждении строительства комплекса в Екатеринбурге
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