Дале: надеюсь получить ещё больше приветствий от Йоханнеса Бё

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале отреагировал на попадание в состав сборной на этапы Кубка мира в Северной Америке. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.

«Надеюсь получить ещё больше приветствий от Йоханнеса Бё, так как меня вновь взяли на Кубок мира. В этот раз — за океаном. Мы выступим в Канаде и США», — написал Дале в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Дале.

В состав мужской сборной Норвегии на этапы в Канаде и США также вошли Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен и Хенрик Л’Абе-Лунд.

В заявку женской команды попали Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд.