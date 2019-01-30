Мошкова: сложность на трассе в Красноярске составляет ветер, он тут постоянно

Биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Красноярске.

«Если недочёты есть, то их можно исправить за месяц. Трасса хорошего уровня, рельеф достаточно сложный. Единственное, сложность может доставлять ветер, который тут постоянно. Просто не будет», — приводит слова Мошковой сайт «Матч ТВ».

Второй результат в спринте продемонстрировала Кристина Резцова. Тройку призёров замкнула Тамара Воронина. На третьем этапе Кубка России спринтерские гонки выиграли Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).