Мошкова: сложность на трассе в Красноярске составляет ветер, он тут постоянно

Биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Красноярске.
«Если недочёты есть, то их можно исправить за месяц. Трасса хорошего уровня, рельеф достаточно сложный. Единственное, сложность может доставлять ветер, который тут постоянно. Просто не будет», — приводит слова Мошковой сайт «Матч ТВ».
Второй результат в спринте продемонстрировала Кристина Резцова. Тройку призёров замкнула Тамара Воронина. На третьем этапе Кубка России спринтерские гонки выиграли Елизавета Каплина и Светлана Миронова.
Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).
Мошкова выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону в Красноярске