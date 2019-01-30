Муж Вирер: Доротея становится сумасшедшей, когда видит мои разбросанные носки

Стефано Коррадини, муж итальянской биатлонистки Доротеи Вирер, рассказал, как встретил будущую супругу и что необычного было на их свадьбе.

«Это было семь лет назад. Впервые увидел её на тренировке среди военных. Она стояла на огневом рубеже и стреляла из пистолета, а не винтовки. Поэтому наша первая встреча была, когда у неё в руках был пистолет.



Я сделал предложение после Олимпиады в Сочи в 2014-м. Мы сидели дома, и я спросил: «Ты выйдешь за меня?» Для неё это было большим сюрпризом. Она, как вы уже поняли, сказала: «Да!». Что было самое забавное на свадьбе? Мы провели гонку на лыжах. Свадьба была летом, поэтому мы бегали по траве. Сумасшедший момент. Не помню, кто это придумал. Кажется, это был Лукас Хофер или Доминик Виндиш. Они друзья нашей семьи», — рассказал Коррадини.

Стефано также сообщил, что выводит из себя его супругу.

«То же, что и многих жён. Она становится немного сумасшедшей, когда видит мои носки, разбросанные по всему дому, или куртку, которая лежит не на своём месте», — сказал Коррадини.

Фото пары доступно в «инстаграме» Стефано Коррадини.