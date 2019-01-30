Муж Вирер: знаю, что Доротея очень популярна в России. Я не ревную

Стефано Коррадини, муж итальянской биатлонистки Доротеи Вирер, рассказал, как реагирует на внимание к его супруге со стороны болельщиков.

«Для меня это нормально. Я не ревную. Это просто фанаты. Доро — моя девушка. У нас не возникает с этим проблем. Бывают, что пишут и мне, но не так часто, как Доротее. Я знаю, что она очень популярна в России. Мне тоже иногда пишут русские девушки, но там ничего особенного.

Во время сезона она очень серьёзная и сконцентрированная. Дома же Доро становится обычной девушкой и хорошей женой", — цитирует Коррадини сайт «Матч ТВ».

Стефано также рассказал, как воспринимает лидерство супруги в общем зачёте Кубка мира.

«Жёлтая майка — это супер. Но впереди ещё много гонок, сезон очень долгий. Увидим в Осло, чем всё закончится», — сказал Коррадини.