Буртасов стал победителем спринта на четвёртом этапе Кубка России по биатлону

Биатлонист Максим Буртасов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Красноярске. Второе место занял Александр Дедюхин. Тройку призёров замкнул Вадим Филимонов.



Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Красноярск

Мужчины. Спринт

1. Максим Буртасов (Новосибирская область) — 26.37,6 (1).

2. Александр Дедюхин (Красноярский край) — +20,1 (0).

3. Вадим Филимонов (ХМАО) — +22,5 (1)…

12. Игорь Малиновский (Омская область) — +1.16,1 (0)…

14. Петр Пащенко (ХМАО) — +1.22,2 (4)...

30. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +2.30,7 (6)…

34. Алексей Волков (ХМАО) — +2.36,7 (5).

Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).